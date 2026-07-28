Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Teva Pharmaceutical Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Teva Pharmaceutical Industries veröffentlicht am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Teva Pharmaceutical Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,053 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,250 USD je Aktie gewesen.
7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 4,03 Milliarden USD gegenüber 4,30 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,26 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,22 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,53 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 17,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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