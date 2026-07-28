Ausblick: Teva Pharmaceutical Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Teva Pharmaceutical Industries lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Teva Pharmaceutical Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,160 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,860 ILS je Aktie vermeldet.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 12,17 Milliarden ILS – das würde einem Abschlag von 19,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 15,07 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,07 ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,17 ILS einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 49,91 Milliarden ILS aus, nachdem im Vorjahr 59,75 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at