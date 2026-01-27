Ausblick: Teva Pharmaceutical Industries legt Quartalsergebnis vor

Teva Pharmaceutical Industries lädt am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,641 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Teva Pharmaceutical Industries 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,32 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Teva Pharmaceutical Industries 4,23 Milliarden USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,63 USD je Aktie, gegenüber -1,460 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 16,89 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 16,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at