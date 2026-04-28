Ausblick: Teva Pharmaceutical Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Teva Pharmaceutical Industries wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten schätzen, dass Teva Pharmaceutical Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 ILS vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 17,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 11,56 Milliarden ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,96 Milliarden ILS umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,28 ILS aus. Im Vorjahr waren 4,17 ILS je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 50,77 Milliarden ILS, nachdem im Vorjahr 59,75 Milliarden ILS in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at