Ausblick: Teva Pharmaceutical Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Teva Pharmaceutical Industries gibt am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,04 ILS aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,700 ILS erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 11,90 Prozent auf 13,68 Milliarden ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,53 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,35 ILS je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -5,370 ILS je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 53,49 Milliarden ILS, gegenüber 61,11 Milliarden ILS im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at