Ausblick: Teva Pharmaceutical Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Teva Pharmaceutical Industries lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,458 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 154,44 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,180 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,79 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,84 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,22 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 16,58 Milliarden USD, gegenüber 17,46 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at