Texas Capital Bancshares Aktie
WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Texas Capital Bancshares legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Texas Capital Bancshares wird am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,96 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD erwirtschaftet worden.
10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 339,9 Millionen USD gegenüber 527,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 35,59 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,36 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,79 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,34 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,00 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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