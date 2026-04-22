Texas Capital Bancshares Aktie

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WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Texas Capital Bancshares öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Texas Capital Bancshares wird am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,40 USD je Aktie gegenüber 0,920 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 318,2 Millionen USD – ein Minus von 32,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Capital Bancshares 473,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,61 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,79 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,35 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,00 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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