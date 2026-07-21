Ausblick: Texas Capital Bancshares präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Texas Capital Bancshares stellt am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,87 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Texas Capital Bancshares ein EPS von 1,58 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 32,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 333,4 Millionen USD gegenüber 494,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,59 USD, gegenüber 6,79 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1,35 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,00 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at