Ausblick: Texas Capital Bancshares veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Texas Capital Bancshares lädt am 22.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,77 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,78 Prozent erhöht. Damals waren 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 34,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 490,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 323,3 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,46 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,28 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,25 Milliarden USD, gegenüber 1,93 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at