Ausblick: Texas Instruments legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Texas Instruments lässt sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Texas Instruments die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 27 Analysten von einem Gewinn von 1,94 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Texas Instruments nach den Prognosen von 26 Analysten 5,25 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,45 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 29 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,81 USD, gegenüber 5,45 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 30 Analysten auf durchschnittlich 21,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,68 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at