Ausblick: Texas Instruments stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Texas Instruments präsentiert in der am 27.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

28 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,28 USD aus. Im letzten Jahr hatte Texas Instruments einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 26 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,43 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 10,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,01 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 31 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,47 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,20 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 32 Analysten auf durchschnittlich 17,69 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 15,64 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at