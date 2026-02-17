Texas Pacific Land Aktie
Ausblick: Texas Pacific Land präsentiert Quartalsergebnisse
Texas Pacific Land wird sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Texas Pacific Land im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,79 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,71 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,69 Prozent auf 207,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 185,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,98 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 6,57 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 794,0 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 705,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
