Ausblick: Texas Pacific Land präsentiert Quartalsergebnisse

Texas Pacific Land wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,33 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 251,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 23,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Texas Pacific Land einen Umsatz von 203,1 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,24 USD im Vergleich zu 6,97 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 1,02 Milliarden USD, gegenüber 798,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net