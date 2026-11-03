Texas Pacific Land Aktie
WKN DE: A2QL4H / ISIN: US88262P1021
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Texas Pacific Land präsentiert Quartalsergebnisse
Texas Pacific Land wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,33 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 251,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 23,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Texas Pacific Land einen Umsatz von 203,1 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,24 USD im Vergleich zu 6,97 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 1,02 Milliarden USD, gegenüber 798,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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