Texas Pacific Land Aktie

Texas Pacific Land für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL4H / ISIN: US88262P1021

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Texas Pacific Land verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Texas Pacific Land stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,02 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,43 Prozent erhöht. Damals waren 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 233,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 18,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 196,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,56 USD, gegenüber 6,97 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 1,04 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 798,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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