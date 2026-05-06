Ausblick: Texas Roadhouse legt Quartalsergebnis vor

Texas Roadhouse wird am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 30 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,80 USD. Dies würde einem Zuwachs von 5,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Texas Roadhouse 1,70 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 27 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,97 Prozent auf 1,64 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

30 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,30 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,53 Milliarden USD, gegenüber 5,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at