Texas Roadhouse Aktie
WKN: A0DKNQ / ISIN: US8826811098
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Texas Roadhouse legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Texas Roadhouse öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 26 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,83 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Texas Roadhouse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 24 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,72 Prozent auf 1,67 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 27 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,44 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,10 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,54 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,88 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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