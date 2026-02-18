Texas Roadhouse Aktie
WKN: A0DKNQ / ISIN: US8826811098
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Texas Roadhouse präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Texas Roadhouse wird am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 31 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,50 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Texas Roadhouse 1,73 USD je Aktie eingenommen.
28 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,50 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,44 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 31 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,32 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 6,47 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 5,89 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 5,37 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
