Ausblick: Texas Roadhouse zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Texas Roadhouse wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 27 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,46 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

25 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,44 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,58 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 27 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,49 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,10 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 26 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,52 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net