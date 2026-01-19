Ausblick: TF Bank Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TF Bank Registered wird am 20.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,71 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TF Bank Registered 11,05 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll TF Bank Registered 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 791,7 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 15,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TF Bank Registered 938,2 Millionen SEK umsetzen können.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,85 SEK je Aktie, gegenüber 28,06 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,90 Milliarden SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 3,46 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at