Ausblick: TF Bank Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TF Bank Registered präsentiert am 10.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,98 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,72 SEK erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll TF Bank Registered mit einem Umsatz von insgesamt 879,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 941,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 6,65 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,68 SEK aus. Im Vorjahr waren 9,92 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 3,62 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 3,93 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at