TF Bank AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41E66 / ISIN: SE0025666969

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13.04.2026 07:01:06

Ausblick: TF Bank Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TF Bank Registered wird am 14.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass TF Bank Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,87 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,46 SEK je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TF Bank Registered in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,57 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 817,3 Millionen SEK im Vergleich zu 924,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,89 SEK je Aktie, gegenüber 9,92 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 3,55 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 3,93 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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