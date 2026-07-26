Ausblick: TFI International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TFI International präsentiert in der am 27.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,60 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TFI International noch 1,63 CAD je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 12 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 2,23 Milliarden USD betragen, verglichen mit 2,82 Milliarden CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,48 USD im Vergleich zu 5,23 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 8,42 Milliarden USD, gegenüber 11,02 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at