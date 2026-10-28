TFI International Aktie
WKN DE: A2DJ2Q / ISIN: CA87241L1094
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: TFI International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
TFI International öffnet am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,75 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TFI International ein EPS von 1,42 CAD je Aktie vermeldet.
Die Umsatzschätzungen von 12 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 2,23 Milliarden USD, was einem Umsatz von 2,71 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,92 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,23 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 8,64 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,02 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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