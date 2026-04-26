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WKN DE: A2DJ2Q / ISIN: CA87241L1094

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: TFI International verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TFI International wird am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass TFI International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,609 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,960 CAD je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,89 Milliarden USD für TFI International, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,82 Milliarden CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,70 USD, gegenüber 5,23 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 8,05 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,02 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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