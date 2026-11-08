TG Therapeutics Aktie
WKN DE: A1JXW7 / ISIN: US88322Q1085
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: TG Therapeutics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TG Therapeutics lädt am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,367 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,43 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 245,5 Millionen USD – ein Plus von 51,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TG Therapeutics 161,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,000 USD je Aktie, gegenüber 2,77 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 960,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 616,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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