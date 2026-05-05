TG Therapeutics Aktie

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WKN DE: A1JXW7 / ISIN: US88322Q1085

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: TG Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TG Therapeutics präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,275 USD. Dies würde einem Zuwachs von 816,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem TG Therapeutics 0,030 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 65,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 200,3 Millionen USD gegenüber 120,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,33 USD aus. Im Vorjahr waren 2,77 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 900,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 616,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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