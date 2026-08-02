Ausblick: TG Therapeutics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TG Therapeutics wird am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,306 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TG Therapeutics 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll TG Therapeutics nach den Prognosen von 7 Analysten 229,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 62,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 141,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,29 USD, gegenüber 2,77 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 942,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 616,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at