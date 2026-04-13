TH International Aktie

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WKN DE: A40WJ9 / ISIN: KYG8656L1308

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13.04.2026 07:01:06

Ausblick: TH International präsentiert Quartalsergebnisse

TH International äußert sich am 14.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass TH International für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,330 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 358,3 Millionen CNY, was einem Umsatz von 46,3 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -7,680 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,760 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,37 Milliarden CNY, gegenüber 193,3 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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