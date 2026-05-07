Thai Oil PCL Aktie

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WKN: A0DJ1G / ISIN: TH0796010R11

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07.05.2026 07:01:06

Ausblick: Thai Oil PCL (NVDRs) legt Quartalsergebnis vor

Thai Oil PCL (NVDRs) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 5,57 THB je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 254,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,57 THB je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Thai Oil PCL (NVDRs) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 125,97 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren noch 106,79 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 22 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,09 THB je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,53 THB je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 428,51 Milliarden THB aus im Gegensatz zu 395,68 Milliarden THB Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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