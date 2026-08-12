Ausblick: Thai Oil PCL (NVDRs) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Thai Oil PCL (NVDRs) äußert sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,70 THB je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Thai Oil PCL (NVDRs) 2,90 THB je Aktie eingenommen.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 135,17 Milliarden THB – das wäre ein Zuwachs von 35,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 99,44 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 13,00 THB je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,53 THB je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 480,20 Milliarden THB, gegenüber 395,68 Milliarden THB im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at