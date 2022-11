Ausblick: The AZEK Company A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The AZEK Company A gibt am 28.11.2022 die Zahlen für das am 30.09.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 0,176 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten ein Minus von 16,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 288,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 346,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,979 USD, gegenüber 0,980 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 1,34 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at