Ausblick: The Babcock Wilcox zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Babcock Wilcox lädt am 23.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,891 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,770 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 837,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 12,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 746,3 Millionen USD in den Büchern standen.

12 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,82 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 3,07 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,15 Milliarden USD, gegenüber 2,70 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at