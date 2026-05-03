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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: The Babcock Wilcox zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Babcock Wilcox wird am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,920 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte The Babcock Wilcox 0,820 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll The Babcock Wilcox 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 837,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte The Babcock Wilcox 682,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,61 USD, gegenüber 3,58 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 3,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,20 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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