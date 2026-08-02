Ausblick: The Babcock Wilcox zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Babcock Wilcox lädt am 03.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,04 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte The Babcock Wilcox ein EPS von 0,850 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll The Babcock Wilcox 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 902,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 18,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte The Babcock Wilcox 763,9 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,71 USD, gegenüber 3,58 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 3,78 Milliarden USD im Vergleich zu 3,20 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at