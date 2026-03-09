The Beachbody Company Aktie
Ausblick: The Beachbody Company informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
The Beachbody Company präsentiert in der am 10.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,052 USD gegenüber -5,040 USD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll The Beachbody Company in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 37,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 54,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 86,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,218 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -10,510 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 250,2 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 418,8 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
