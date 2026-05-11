Ausblick: The Beachbody Company stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Beachbody Company wird am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,082 USD gegenüber -0,840 USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 51,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 28,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,006 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,410 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 217,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 251,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at