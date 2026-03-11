The Beauty Health Company Registered a Aktie
WKN DE: A3CPDE / ISIN: US88331L1089
|
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: The Beauty Health Company Registered A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
The Beauty Health Company Registered A lässt sich am 12.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird The Beauty Health Company Registered A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,048 USD. Das entspräche einem Gewinn von 40,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,080 USD erwirtschaftet wurden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll The Beauty Health Company Registered A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 78,2 Millionen USD im Vergleich zu 83,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,072 USD, gegenüber -0,360 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 296,8 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 334,3 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Beauty Health Company Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: The Beauty Health Company Registered A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: The Beauty Health Company Registered A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu The Beauty Health Company Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|The Beauty Health Company Registered Shs -A-
|0,95
|-2,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.