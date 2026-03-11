Ausblick: The Beauty Health Company Registered A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

The Beauty Health Company Registered A lässt sich am 12.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird The Beauty Health Company Registered A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,048 USD. Das entspräche einem Gewinn von 40,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,080 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll The Beauty Health Company Registered A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 78,2 Millionen USD im Vergleich zu 83,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,072 USD, gegenüber -0,360 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 296,8 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 334,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at