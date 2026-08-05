The Beauty Health Company Registered a Aktie
WKN DE: A3CPDE / ISIN: US88331L1089
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: The Beauty Health Company Registered A legt Quartalsergebnis vor
The Beauty Health Company Registered A präsentiert in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,025 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll The Beauty Health Company Registered A 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 74,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte The Beauty Health Company Registered A 78,2 Millionen USD umsetzen können.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,157 USD je Aktie, gegenüber -0,160 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 290,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 300,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Beauty Health Company Registered Shs -A-
|
05.08.26
|Ausblick: The Beauty Health Company Registered A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: The Beauty Health Company Registered A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: The Beauty Health Company Registered A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
11.03.26
|Ausblick: The Beauty Health Company Registered A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu The Beauty Health Company Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|The Beauty Health Company Registered Shs -A-
|0,58
|-12,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.