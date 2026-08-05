Ausblick: The Beauty Health Company Registered A legt Quartalsergebnis vor

The Beauty Health Company Registered A präsentiert in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,025 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll The Beauty Health Company Registered A 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 74,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte The Beauty Health Company Registered A 78,2 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,157 USD je Aktie, gegenüber -0,160 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 290,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 300,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at