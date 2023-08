Ausblick: The Beauty Health Company Registered A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Beauty Health Company Registered A wird am 09.08.2023 das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,047 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,012 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 10,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 114,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 103,5 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,294 USD je Aktie, gegenüber 0,082 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 461,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 365,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at