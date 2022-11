Ausblick: The Beauty Health Company Registered A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The Beauty Health Company Registered A stellt am 08.11.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,011 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte The Beauty Health Company Registered A noch 0,015 USD je Aktie eingenommen.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 18,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 68,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 80,6 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,072 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,047 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 349,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 260,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at