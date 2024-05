Ausblick: The Beauty Health Company Registered A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The Beauty Health Company Registered A äußert sich am 09.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass The Beauty Health Company Registered A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,104 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,63 Prozent auf 80,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 86,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,015 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,760 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 401,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 398,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at