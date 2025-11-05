The Beauty Health Company Registered a Aktie
WKN DE: A3CPDE / ISIN: US88331L1089
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: The Beauty Health Company Registered A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
The Beauty Health Company Registered A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,074 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte The Beauty Health Company Registered A noch -0,150 USD je Aktie verloren.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 68,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 13,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,056 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,360 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 293,8 Millionen USD, gegenüber 334,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
