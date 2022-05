Ausblick: The Beauty Health Company Registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The Beauty Health Company Registered A wird am 10.05.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,003 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll The Beauty Health Company Registered A nach den Prognosen von 11 Analysten 68,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 44,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,099 USD, gegenüber 0,047 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 327,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 260,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at