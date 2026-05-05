The Brink's Company Aktie
WKN: 264748 / ISIN: US1096961040
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: The Brinks Company legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
The Brinks Company präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,59 USD aus. Im letzten Jahr hatte The Brinks Company einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie eingefahren.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,36 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 9,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,18 USD, gegenüber 4,69 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 5,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,26 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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