Ausblick: The Brinks Company legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Brinks Company präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,59 USD aus. Im letzten Jahr hatte The Brinks Company einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie eingefahren.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,36 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 9,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,18 USD, gegenüber 4,69 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 5,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,26 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at