The Brink's Company Aktie
WKN: 264748 / ISIN: US1096961040
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: The Brinks Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
The Brinks Company wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,04 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte The Brinks Company 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,68 Prozent auf 1,39 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte The Brinks Company noch 1,30 Milliarden USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,13 USD je Aktie, gegenüber 4,69 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 5,59 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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