Ausblick: The Brinks Company präsentiert Quartalsergebnisse

The Brinks Company äußert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten schätzen, dass The Brinks Company für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,21 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,860 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll The Brinks Company in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,79 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,39 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,02 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,69 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,56 Milliarden USD, gegenüber 5,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net