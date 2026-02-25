Ausblick: The Brinks Company verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The Brinks Company wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,47 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 183,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,870 USD erwirtschaftet wurden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,35 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 7,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,96 USD, gegenüber 3,63 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 5,24 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,01 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at