The Brink's Company Aktie
WKN: 264748 / ISIN: US1096961040
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: The Brinks Company verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
The Brinks Company wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,47 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 183,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,870 USD erwirtschaftet wurden.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,35 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 7,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,96 USD, gegenüber 3,63 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 5,24 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,01 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Brink's Company
|
07:01
|Ausblick: The Brinks Company verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: The Brinks Company informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: The Brinks Company legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)