The Buckle Aktie
WKN: 884929 / ISIN: US1184401065
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19.11.2026 07:01:06
Ausblick: The Buckle präsentiert Quartalsergebnisse
The Buckle wird am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,875 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,960 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 329,2 Millionen USD gegenüber 320,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,25 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,14 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,36 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,30 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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