The Buckle Aktie
WKN: 884929 / ISIN: US1184401065
|
12.03.2026 07:01:06
Ausblick: The Buckle vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
The Buckle wird am 13.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,51 USD je Aktie gegenüber 1,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 337,3 Millionen USD – ein Minus von 11,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Buckle 379,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,07 USD, gegenüber 3,89 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,22 Milliarden USD generiert wurden.
